Кураньи поделился впечатлениями о России перед матчем «Локомотива» и «Шальке»

Столичный «Локомотив» проведет во вторник, 11 декабря, заключительный матч в Лиге чемпионов с немецким «Шальке». Бывший нападающий гельзенкирхенцев, сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи поделился перед игрой своими первыми впечатлениями от России.

По словам футболиста, почти любому человеку поначалу тяжело в непривычных условиях. Кураньи вспомнил, что в первые дни его пребывания в России вся динамовская команда поехала на базу подготовки военных, где стреляли по мишеням и изучали различные виды оружия.

«Я человек далекий от милитаризма, для меня это было странновато. А тут еще на обратном пути наш автобус встал в такую мертвую пробку, что все предпочли спуститься в метро. Нормальная, думаю, тут жизнь — пули летают, на машине по городу не проедешь», — цитирует нападающего телеканал «360». Кураньи отметил, что очень быстро понял, что это был только эпизод, и потом влюбился в Россию.

Он пошутил, что ему не хватает борща. «Вообще же Россия для меня — второй дом. Время, которое я провел в вашей стране, незабываемо. Когда прилетаю, то получаю огромное удовольствие от общения с российскими друзьями и приятелями», — рассказал он.

Также футболист у удовольствием вспомнил чемпионат мира, прошедший недавно в России. «Это был настоящий праздник. В качестве эксперта первого немецкого телеканала ARD я побывал на матчах во многих городах, везде царил карнавал», — отметил Кураньи.

Он отметил, что был уверен в успешном выступлении россиян. «Просто я отлично знаю Станислава Черчесова и тех футболистов, которых он вызвал. Был убежден, что они станут слушать главного тренера, а тот прекрасно подготовит коллектив», — заключил он.

«Локомотив» в этом году первой из российских команд завершит свой еврокубковый путь. Клуб потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но пока имеет шанс пробиться в весеннюю стадию Лиги Европы. Чтобы продолжить борьбу на международной арене, «железнодорожники» должны обыграть немецкий «Шальке».