Акинфеев возглавил список самых популярных запросов в «Яндекс»

Самым популярным человеком, которому было посвящено наиболее количество запросов в «Яндексе» в 2018 году, оказался бывший вратарь сборной России и действующий голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. Второе место занял боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Тройку лидеров замыкает форвард «Зенита» и национальной команды Артем Дзюба.

На четвертом месте расположилась президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. В десятку также вошли фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева (пятое и седьмое места соответственно), Настя Рыбка, нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев. Последнюю строчку в списке занял бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Акинфеев в текущем году вместе со сборной России дошел до 1/4 финала ЧМ-2018. Он выиграл серию пенальти в 1/8 финала против сборной Испании, напоминает «Спорт-Экспресс».

5 декабря Акинфеева признали лучшим футболистом 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).