Представители США и КНР обсудили новый этап торговых переговоров

Вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин провели телефонные переговоры. Стороны обсудили сроки и дорожную карту проведения торговых консультаций. Об этом сообщила пресс-служба министерства коммерции КНР.

Беседа состоялась вскоре после переговоров лидеров двух стран Дональда Трампа и Си Цзиньпин. Теперь стороны обсудили реализацию консенсуса, которого достигли главы государств, уточняет «РИА Новости».

Также Лю Хэ провел переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

Торговая война между КНР и США продолжается с 6 июля. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами. 24 сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта в $200 млрд в год. Пекин в ответ ввел пошлины в размере 5–10% на американский импорт объемом $60 млрд.

2 декабря стало известно, что США поднимут пошлины на китайские товары с 10% до 25%, если Вашингтон и Пекин не достигнут соглашения за 90 дней. До этого планировалось, что пошлины вырастут с 1 января.