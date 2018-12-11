На пассажира столичного метро напали с ножом

Неизвестный напал с ножом и нанес раны одному из пассажиров Московского метрополитена на станции «Волгоградский проспект». Об этом 11 декабря сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 10 декабря. По словам пострадавшего, незнакомый человек ударил его ножом. В результате пассажир получил колото-резаную рану правого бедра.

Как сообщает ТАСС, пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Уже оттуда в службу 02 поступила телефонограмма о случившемся. Сейчас проводится доследственная проверка.

2 декабря стало известно, что на станции «Лубянка» Московского метрополитена неизвестный напал на женщину 1982 года рождения с ножом и скрылся. Он нанес ей множественные проникающие колото-резаные ранения живота, головы, лица и конечностей.