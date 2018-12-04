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Полиция начала проверку вооруженного нападения в гостинице Саранска

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Полиция начала проверку после стрельбы в гостинице Саранска, в ходе которой мужчина получил огнестрельные ранения брюшной полости и ног. Об этом 4 декабря сообщили в управлении МВД по Республике Мордовия.

По данным ведомства, инцидент произошел около 14:00. От действий злоумышленника пострадал мужчина 1971 года рождения.

«В районе гостиницы «Саранск», где всё произошло, работает оперативная группа. Проводится проверка, стрелявший не задержан», — приводит ТАСС комментарий представителя управления министерства.

Накануне, 3 декабря, двое вооруженных нападавших выстрелили в мужчину в районе Волгоградского проспекта на юго-востоке Москвы, а затем забрали у него сумку с 40 млн рублей.

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