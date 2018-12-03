Московского пенсионера задержали за стрельбу в кафе

Московская полиция задержала пенсионера по подозрению в обстреле мужчины из травматического пистолета. Возбуждено дело о хулиганстве.

Инцидент произошел 1 декабря в кафе на 1-й Квесисской улице. Прибывшие на вызов оперативники выяснили, что мужчина 1955 года рождения несколько раз выстрелил в оппонента, мужчину 1989 года рождения. Причина конфликта не сообщается, передает агентство городских новостей «Москва».

Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки, оружие изъяли. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь.

18 ноября в Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего в сторону ночного клуба. Как выяснилось, охрана не пропустила его в заведение с оружием. После этого мужчина начал угрожать сотрудникам и посетителям и открыл огонь.