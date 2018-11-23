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Посетители кафе в Волгограде отказались платить и ранили повара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Волгограде двое посетителей кафе ранили повара после того, как отказались платить по счету. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщили в ГУВД по региону.

Конфликт произошел в Кировском районе города в пятницу днем. По данным полиции, посетители устроили стрельбу, а затем попытались скрыться на автомобиле ВАЗ-2112. Через некоторое время их задержали на посту ДПС.

«Водителя и двоих пассажиров доставили в отдел полиции. У каждой стороны своя версия произошедшего. «Стрелки» говорят, что у них не приняли банковскую карту, потому что в кафе нет терминала, и возник конфликт», — передает агентство «РИА Новости» слова одного из представителей правоохранительных органов.

При этом работники заведения утверждают, что посетители отказались платить: они сначала ударили официанта, а когда вышел повар, достали травматический пистолет и выстрелили два раза. Повар получил ранение кистей. Ему была оказана медицинская помощь. В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося.

18 ноября в центре Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался пройти в ночной клуб с оружием, а получив отказ охраны, начал угрожать пистолетом посетителям и персоналу. После этого злоумышленник выстрелил в сторону клуба и скрылся с места происшествия.

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