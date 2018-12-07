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Пытавшегося притвориться медиком жителя Камчатки осудили за нападение на полицейского

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Житель Камчатки осужден за причинение телесных повреждений пытавшемуся задержать его полицейскому. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

В июне 2018 года осужденный устроил дебош в подъезде. Полицейские увезли его в больницу для проверки на опьянение, после этого нужно было поехать в отделение для составления протокола. Мужчина отказывался это делать, сообщает региональное управление Следственного комитета. Вырываясь, он «схватил сотрудника полиции за палец руки, после чего, резким рывком повернул палец, причинив последнему телесное повреждение в виде травматического вывиха». Травму оценили как средний вред здоровью.

После этого хулиган спрятался на чердаке, подождал некоторое время и попытался незаметно скрыться. Для маскировки он использовал медицинский халат и чепчик, найденные в коридоре, но сотрудник полиции заметил и задержал его.

16 ноября жителя Томска осудили на один год лишения свободы условно за нападение на сотрудника МВД. Мужчина, которого доставили в отделение, снял брюки и попытался избить ими полицейского.

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