Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации. В нём он изложил инициативы, которые правительство намерено реализовать для того, чтобы ответить на чаяния участников массовых протестов, захлестнувших страну.

Существует несколько истоков нынешнего социального кризиса. Его масштабы оказались неожиданными для французской политической элиты, так и не сумевшей правильно оценить накопленный в недрах французского общества потенциал протеста. Десятилетие экономического застоя, последовавшее за глубоким кризисом 2008-2009 годов, негативно отразилось на материальном положении населения, а массовая безработица наряду с расширением временной занятости несли с собой угрозу того, что граждане потеряют не только текущие доходы, но и социальное положение.

Свою лепту добавила и политика самого Макрона. Противопоставляя себя своим нерешительным предшественникам, избранный полтора года назад президент смело приступил к осуществлению давно назревших реформ. Однако многие из них, например, упразднение налога на крупные состояния или увеличение гибкости рынка труда, воспринимались обществом как социально несправедливые.

Будучи центристом, или, как он представлял себя сам, «ни правым, ни левым», в первой части своего президентского срока Макрон допустил заметный крен вправо. Свою роль сыграл и стиль его правления. Стремясь проводить модернизацию с опорой на вертикаль власти, глава Пятой республики замкнул принятие многих решений на себе. Поиск согласованных развязок с подключением политических партий, местных органов власти и профсоюзов пробуксовывал.

Нельзя не сказать и об отсутствии у Макрона — человека с блестящим образованием и успешной административной и деловой карьерой — опыта политической деятельности. Именно этим, видимо, объясняется ряд его неудачных жестов и публичных высказываний, нанёсших ущерб имиджу. В целом такие «стилистические особенности» оборачивались тем, что все результаты госполитики, включая негативные, в массовом сознании крепко сливались с образом президента. Надо ли удивляться, что в протестном движении «жёлтых жилетов», объявляющем себя сугубо аполитичным, неприятие личности президента и лозунг «Макрон в отставку» стали составной частью дискурса.

В этой напряжённой обстановке выступления президента ожидали с особым нетерпением. В последние дни Макрон отошёл в тень, передав отслеживание ситуации в руки правительства. Кроме того он разумно полагал, что слова президента не должны быть заглушены шумом разбитых витрин и взрывами гранат со слезоточивым газом в ходе беспорядков.

Но исполнительная власть недостаточно умело управляла возникшим кризисом. На первом этапе она настаивала на непоколебимости курса на реформы, чем только накалила атмосферу. Затем, когда власть всё-таки пошла на уступки и отказалась от повышения акцизов на бензин, которое послужило спусковым крючком массовых протестов, сбить накал противостояния не удалось. Слишком поздно! Ныне от президента ожидалось значительно более дорогостоящего жеста, который, как удар бича, остановил бы сползание страны к дальнейшей социальной конфронтации.

В выступлении Макрона заявлено о введении чрезвычайного социально-экономического положения, нацеленного на обеспечение гражданам достойной жизни. Но само это понятие не расшифровывается с достаточной чёткостью. Несколько обозначенных шагов призваны символизировать социальный разворот политики правительства влево. Среди них повышение минимальной зарплаты на 100 евро в месяц так, чтобы эти расходы взяло на себя государство, а не работодатели. Освобождение от налогов и обязательных социальных взносов, расходов на оплату сверхурочного труда с тем, чтобы предприятия могли наращивать производство с прежней численностью занятых. В списке также освобождение от налогов на невысокие пенсии и премии, которые получают трудящиеся по итогам года.

Все эти меры призваны с начала 2019-го быстро повысить покупательную способность наименее обеспеченных групп населения. Вместе с тем бросается в глаза то, что социальная переориентация не должна лечь на плечи бизнеса, а её размах оказывается существенно ниже высказанных накануне прогнозов. Они предполагали, что власти во имя сохранения социального мира готовы будут пойти на превышение предусмотренного в ЕС лимита бюджетного дефицита в 3% ВВП. В конечном счёте, верх взяли соображения внешней политики, ставящие во главу угла экономическую и политическую консолидацию европейского центра силы.

Чтобы разрядить социальную напряжённость, президент подтвердил организацию широких дебатов по вопросам экономического развития страны на национальном и местном уровнях. На последнем, по его мнению, важную роль призваны сыграть мэры городов и коммун. Однако президент не дал ответов на вопросы, каким образом подключить к предстоящим консультациям сетевое движение «жёлтых жилетов», не имеющее признанных лидеров и, следовательно, надёжных переговорщиков. Или как вовлечь в них мэров, большинство из которых находятся в оппозиции к нынешней власти?

Остаётся открытым главный вопрос: будет ли достаточным ограниченный социальный манёвр, предложенный президентом Макроном, для нормализации обстановки в стране? Или за социальный мир придётся заплатить более высокую цену, что повлечёт за собой корректировку нынешнего стратегического курса?

Первую проверку на прочность президентские инициативы пройдут уже в ближайший уик-энд. На него назначены очередные — пятые по счету — общенациональные выступления протестного движения.

Автор — старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

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