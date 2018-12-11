СМИ назвали кандидата на пост главы аппарата Белого дома

Бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи может стать новым руководителем аппарата сотрудников Белого дома США. О его возможном назначении сообщил источники телеканала CNN 11 декабря.

8 декабря президент США Дональд Трамп объявил, что нынешний глава аппарата Джон Келли уйдет в отставку в конце года.

В качестве главного кандидата американский лидер рассматривал руководителя аппарата вице-президента США Ника Айерса, однако тот отказался занимать этот пост и намерен уйти из Белого дома.

Теперь же, по данным собеседников телеканала, Трамп всерьез рассматривает кандидатуру Кристи, который известен своей поддержкой американского лидера.

Официально место руководителя аппарата сотрудников Белого дома ему еще предложено не было.

При этом, как утверждает телеканал, помимо Кристи Трамп рассматривает кандидатуры министра финансов США Стивена Мнучина, республиканца Марка Медоуза, директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвэни и представителя США на торговых переговорах, республиканца Роберта Лайтхайзера.