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Трамп утвердил стратегию по пресечению попадания ОМУ к террористам

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Фото: REUTERS/Danny Wild-USA TODAY Sports
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Стратегию по пресечению попадания ОМУ (оружия массового уничтожения) в руки террористов утвердил президент США Дональд Трамп. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Трамп тем самым подчеркнул неотложность обеспечения недоступности химического, биологического, радиоактивного и ядерного оружия для наиболее опасных людей в мире», — цитирует сообщение ТАСС.

Среди прочего подразумевается, что США окажет давление на террористические группы, если те предпримут попытки завладеть таким оружием.

24 ноября террористы атаковали кварталы сирийского Алеппо. Они выпустили содержащие хлор снаряды по жилому району аль-Халидия, улице Нил и району аз-Захра. В результате атаки пострадали 107 мирных жителей, среди которых были женщины и дети. В ответ сирийская армия нанесла удар по позициям боевиков к северу от города.

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