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Трамп согласился увеличить оборонный бюджет до $750 млрд

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Фото: REUTERS/Jim Young
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Американский лидер Дональд Трамп дал согласие Пентагону увеличить оборонный бюджет 2019 года на $33 млрд.

Как сообщает телеканал CNN, в следующем году оборонный бюджет США составит $750 млрд. Отмечается, что Трамп принял решение увеличить расходы на военные нужды после консультации с главой Пентагона Джимом Мэттисом и председателями оборонных комитетов палаты представителей конгресса Мэком Торнберри и сената Джеймсом Инхофом.

1 августа сенат США принял оборонный бюджет на 2019 финансовый год, он составил $717 млрд. При это $250 млн планировалось направить Украине на помощь в «укреплении обороноспособности государства».

В начале ноября газета The Hill со ссылкой на Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA) сообщила, что размещение американских военных на границе с Мексикой обойдется правительству США в сумму от $42 до $110 млн.

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