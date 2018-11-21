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Госдума одобрила бюджет на 2019-2021 годы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Госдума приняла закон о федеральном бюджете России на следующие три года, в котором предусмотрено сокращение его профицита с 1,8% ВВП в 2019-ом году до 0,8% ВВП в 2021 году, передает «РИА Новости» 21 ноября.

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В 2019 году доходы ожидаются на уровне 19,969 трлн рублей, расходы — 18,037 трлн рублей. ВВП прогнозируется на уровне 105,82 трлн рублей, а инфляция — не выше 4,3%.

В 2020-2021 гг. прогнозируется рост как доходов, так и расходов, при этом профицит бюджета будет сокращаться. В 2020 году доходы закладываются на уровне 20,219 трлн рублей, а расходы — 18,994 трлн рублей. На следующий год доходы ожидаются на уровне 20,978 трлн, а расходы закладываются в объеме 20,026 трлн рублей.

Дополнительные нефтегазовые доходы будут направлены в Фонд национального благосостояния. В 2019 году они прогнозируются в объеме 3,369 трлн руб., в 2020-ом — 2,777 трлн рублей, а в 2021-ом 2,632 трлн рублей.

Ранее депутаты Госдумы приняли в окончательном, третьем чтении поправки в бюджет на 2018 год. Согласно им, прогноз объема ВВП на 2018 год увеличен с 98,234 трлн рублей до 101,164 трлн рублей.

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