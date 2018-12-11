Прямой эфир

«Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство

0
Фото: REUTERS/NASA/JPL-Caltech
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство и стал вторым космическим аппаратом в истории, которому это удалось. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщило NASA .

«Вояджер-2» вышел за пределы гелиосферы — защитного пузыря из заряженных частиц и магнитных полей, созданных Солнцем», — говорится в сообщении.

От Земли «Вояджер-2» отделяет 18 млрд км, но до границы Солнечной системы ему предстоит лететь около 30 тыс. лет.

Первым аппаратом, вышедшим за пределы гелиосферы, стал «Вояджер-1».

Оба аппарата стартовали в 1977 году.

Зонды «Вояджер» оснащены небольшими реактивными двигателями, которые создают кратковременные импульсы длительностью в миллисекунды и тем самым меняют ориентацию аппарата для связи с Землей. Сигнал с космического корабля идет около 16,5 часов.

2 декабря стало известно, что американская межпланетная станция OSIRIS-REx подлетит к астероиду Бенну для изучения его поверхности. Задача станции — собрать информацию о составе астероида, чтобы пролить свет на зарождение Солнечной системы и определить потенциальный риск столкновения с таким телом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
NASA впервые удалось записать шум ветра на Марсе
В NASA показали вращение опасного для Земли астероида

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017