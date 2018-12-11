«Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство и стал вторым космическим аппаратом в истории, которому это удалось. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщило NASA .

«Вояджер-2» вышел за пределы гелиосферы — защитного пузыря из заряженных частиц и магнитных полей, созданных Солнцем», — говорится в сообщении.

От Земли «Вояджер-2» отделяет 18 млрд км, но до границы Солнечной системы ему предстоит лететь около 30 тыс. лет.

Первым аппаратом, вышедшим за пределы гелиосферы, стал «Вояджер-1».

Оба аппарата стартовали в 1977 году.

Зонды «Вояджер» оснащены небольшими реактивными двигателями, которые создают кратковременные импульсы длительностью в миллисекунды и тем самым меняют ориентацию аппарата для связи с Землей. Сигнал с космического корабля идет около 16,5 часов.

2 декабря стало известно, что американская межпланетная станция OSIRIS-REx подлетит к астероиду Бенну для изучения его поверхности. Задача станции — собрать информацию о составе астероида, чтобы пролить свет на зарождение Солнечной системы и определить потенциальный риск столкновения с таким телом.