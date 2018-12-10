Камеры видеонаблюдения установят в парке Биробиджана

В городском парке Биробиджана появятся современные камеры видеонаблюдения. Их планируют установить в новой спортивной зоне. Об этом рассказал глава города Евгений Коростелев в спецпроекте радиостанции «FM-Биробиджан» и информационного агентства EAOMedia «Час мэра».

В ходе «Часа мэра» Коростелев рассказал, что средства на установку камер были сэкономлены на строительстве скейт-парка. Оставшиеся денежные средства будут направлены на монтаж дополнительного освещения новой автостоянки и установку системы видеонаблюдения. Все работы должны быть завершены к середине декабря 2018 года.

Мэр также рассказал о планах продолжить работы в городском парке в 2019 году. В том числе будет завершено обустройство и асфальтирование подъезда к парку. С директором парка на данный момент проговаривается возможность сделать освещенную лыжню, чтобы можно было заниматься лыжами в вечернее время в центре города.

В ходе беседы Коростелев также прокомментировал работу коммунальщиков, рассказал о реформе маршрутной сети и развитии кинотеатра «Родина», а также поделился планами на следующий год.