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Заброшенный парк восстановят в Астрахани

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В Астрахани приступили к восстановлению заброшенного парка Даргомыжского в Ленинском районе. С просьбой вернуть месту первоначальный облик в городскую администрацию поступило множество обращений.

Территорию парка недавно передали в ведение МБУ «Зеленый город». На данный момент его сотрудники расчистили место, провели опиловку деревьев и кустарников. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Весной здесь планируют высадить различные цветы, кустарники и деревья, в том числе акации, айланты, березы и рябины. Помимо этого, решается вопрос о восстановлении дорожек и обустройстве поливочной системы, установке лавочек и урн.

После этого коммунальные службы приступят к благоустройству сквера Велосипедистов.

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