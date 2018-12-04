Реконструкцию парка Победы в Севастополе закончат к 9 мая

Компания «Ривьера» станет третьим генеральным подрядчиком реконструкции парка Победы в Севастополе. Контракт заключат на 801 млн рублей, работы нужно выполнить до 3 мая 2019 года, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Парк обещают открыть ко Дню Победы. Общая стоимость объекта — более 1 млрд рублей. «Ривьера» известна в Севастополе как подрядчик реконструкции парка имени Анны Ахматовой, открытие которого несколько раз переносилось.

В отношении предыдущего подрядчика реконструкции парка Победы возбуждено дело о невыплате заработной платы на сумму 1 млн рублей. Девять сотрудников ООО «Глассок Севастополь» не получали деньги более двух месяцев. Компания нарушила государственные гарантии оплаты труда граждан, установленные Конституцией и Трудовым кодексом Российской Федерации.