США увидели в Израиле альтернативу российским поставкам газа в Европу

Израиль может начать поставки газа на территорию Европы, предположил помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон. Об это он заявил в понедельник, 10 декабря, в ходе телефонного брифинга, посвященного «энергобезопасности Европы» и противодействию «Северному потоку – 2».

«Сейчас начал действовать трубопровод, по которому газ из Израиля поставляется в Египет и Иорданию, и потенциально на экспорт в Европу», — приводит его слова «РИА Новости».

Чиновник вновь повторил позицию Вашингтона, заявив, что «Северный поток – 2» — это «политический инструмент» для давления на Европу и призвал все стороны выйти из проекта.

Газовый проект «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) предполагает строительство газопровода от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. Предусмотрена прокладка двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров.

США, страны Прибалтики и Украина выступают против строительства трубы, поскольку Киев может утратить транзит российского топлива, что негативно скажется на экономике страны. США, в свою очередь, рассчитывают увеличить поставки на европейский рынок сжиженного газа.