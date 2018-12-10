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США увидели в Израиле альтернативу российским поставкам газа в Европу

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Фото: TASS/DPA/Stefan Sauer
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Израиль может начать поставки газа на территорию Европы, предположил помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон. Об это он заявил в понедельник, 10 декабря, в ходе телефонного брифинга, посвященного «энергобезопасности Европы» и противодействию «Северному потоку – 2».

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«Сейчас начал действовать трубопровод, по которому газ из Израиля поставляется в Египет и Иорданию, и потенциально на экспорт в Европу», — приводит его слова «РИА Новости»

Чиновник вновь повторил позицию Вашингтона, заявив, что «Северный поток – 2» — это «политический инструмент» для давления на Европу и призвал все стороны выйти из проекта. 

Газовый проект «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) предполагает строительство газопровода от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. Предусмотрена прокладка двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров.

США, страны Прибалтики и Украина выступают против строительства трубы, поскольку Киев может утратить транзит российского топлива, что негативно скажется на экономике страны. США, в свою очередь, рассчитывают увеличить поставки на европейский рынок сжиженного газа.

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