На выездной сессии ПМЭФ в Челябинске обсудили бизнес-проекты

Выездная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Регионы России: новые точки роста. Инфраструктура развития» состоялась в понедельник, 10 декабря, в Челябинске.

Сессия направлена на расширение инвестиционных возможностей, развитие экспортного потенциала регионов и продвижение конкретных территорий, ее организовал фонд «Росконгресс» совместно с Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив.

«Новые точки роста» вызвали большой интерес среди представителей органов власти и предпринимателей региона. В дискуссиях приняли участие ведущие эксперты в области экономики, бизнеса, государственно-частного партнерства и инвестиций, а также представители СМИ.

«Челябинская область нацелена на реализацию больших инвестиционных проектов», — отметил важность выездной сессии ПМЭФ губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков отметил важность проведения выездных сессий ПМЭФ в регионах. По его словам, проект «Новые точки роста» существует три года, а организовано уже более 15 мероприятий в разных точках России.

«В июне будущего года мы будем рады видеть всех гостей наших выездных сессий на ключевом событии — Петербургском международном экономическом форуме, где сможем подвести итоги и построить планы на будущее», — резюмировал он.

Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 6–8 июня 2019 года.

Летом советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил, что в рамках подготовки к форуму проводится большое количество выездных сессий в странах Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Австралии в целях презентации бизнеса и экономического потенциала российских регионов.

1 декабря стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить ПМЭФ в 2019 году.