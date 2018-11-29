В Челябинске пройдет выездная сессия ПМЭФ

В Челябинске 10 декабря пройдет выездная сессия Петербургского международного экономического форума. Она будет посвящена вопросам развития региональной инфраструктуры, применению практики механизмов государственно-частного партнерства и улучшению мер поддержки инвесторов в регионах.

В сессии примут участие полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, представители Минэкономразвития, министерства строительства и ЖКХ, Агентства стратегических инициатив и Федерального дорожного агентства, Газпромбанка и Сбербанка, а также уральские бизнесмены и эксперты.

Участники обсудят, как трансформировать национальные приоритеты в региональные, уделят внимание тому, как скажется реализация масштабных проектов по развитию магистральной инфраструктуры на экономике регионов, выделят инфраструктурные проекты, которые в первую очередь должны претендовать на поддержку государства.

Организатором выездной сессии ПМЭФ выступил фонд «Росконгресс» совместно с Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив. Программа подготовлена на основании повестки Инфраструктурного конгресса «Росинфра» — цикла мероприятий по тематике развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства.