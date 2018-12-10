В Думе отреагировали на данные разведки ДНР о подготовке наступления ВСУ

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал «Известиям» данные разведки самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) о подготовке масштабного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.

Ранее 10 декабря замначальника управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что крупная группировка бойцов ВСУ в составе свыше 12 тыс. человек начнет наступление на мариупольском направлении 14 декабря.

«Вблизи российских границ на Азове Украина пытается играть на нервах. Забрасывая специально подготовленную информацию в органы власти ДНР, официальный Киев посылает сигнал в Москву о том, что готов «рвануть на восток», — полагает депутат Белик.

По его мнению, с военной точки зрения у Украины нет шансов преуспеть.

«И хотя это будет подвиг бесславный и не воспетый в песнях, тем не менее это дало бы Украине еще один шанс заявить на весь мир о том, что «русские проявляют агрессию», — объяснил парламентарий.

По данным разведки ДНР, ударная наступательная группировка ВСУ сосредоточена вдоль линии соприкосновения в районе населенных пунктов Новотроицкое, Широкино, Ровнополь.

Сообщалось, что там же сконцентрировано более 50 танков, 40 РЗСО, 180 орудий и минометов. Кроме того, в район Володарского переброшено 12 единиц реактивной системы залпового огня «Смерч», а в резерв выведены порядка 500 человек.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть страны, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), название которой в 2018 году сменилось на операцию объединенных сил (ООС).