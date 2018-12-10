Kia Ceed SW выйдет на российский рынок в январе следующего года

Универсал Kia Ceed Sportswagon (SW) нового, третьего, поколения будет предлагаться в России в шести уровнях и девяти вариантах комплектаций, сообщает пресс-служба компании Kia.

Для нового Ceed SW предусмотрена линейка из трех бензиновых силовых агрегатов. Ее открывает двигатель семейства Kappa 1,4 л (100 л.с.). Он будет предлагаться в сочетании с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Двигатель семейства Gamma 1,6 MPI (128 л.с.) агрегатируется как с механической 6-ступенчатой трансмиссией, так и с 6-ступенчатой АКП. Новый мотор с турбонаддувом Kappa 1,4 T-GDI (140 л.с.) будет предлагаться в сочетании с 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями (7DCT).

В базовой версии 1,4 6МТ Classic, Kia Ceed SW оснащается фронтальными и боковыми подушками безопасности, креплениями Isofix, ABS, контролем давления в шинах (TPMS), интегрированной системой активного управления (VSM), электронным ассистентом при старте на подъеме (НАС) и помощи при экстренном торможении (BAS). На автомобиль устанавливается мультифункциональное рулевое колесо, боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировки. В базовый пакет «Теплые опции» входит подогрев наружных зеркал заднего вида и форсунок стеклоомывателя.

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Максимальная комплектация Ceed SW 1,4 T-GDI 7DCT Premium+ получит богатый набор опций, среди которых система удержания в полосе (LFA), ассистент управления дальним светом (НВА), автоматическая система экстренного торможения (FCA), система распознавания дорожных знаков (SLIF) с функцией автоматического замедления, интеллектуальный круиз-контроль, помощь при выезде с парковки задним ходом, мультимедийная система с навигацией и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также в этой комплектации устанавливается модуль беспроводной зарядки мобильного телефона.

Продажи новинки на российском рынке начнутся в конце января 2019 года. Информация о ценах будет представлена ближе к дате начала продаж.

Напомним, на прошедшем мотор-шоу в Лос-Анджелесе южнокорейский автопроизводитель Kia представил третье поколение городского кроссовера Soul. Несмотря на то что автомобиль полностью обновился, он сохранил узнаваемые черты. Продажи новой модели начнутся в первом полугодии следующего года.