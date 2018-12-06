Назван самый популярный автомобиль в России

Автомобиль Lada Granta по итогам ноября 2018 года вновь стал самым продаваемым в России. Согласно официальным данным, реализация данных моделей выросла на 78,3%, сообщает 6 декабря Автостат.

На втором месте по популярности оказалась Lada Vesta — реализация данной модели увеличилась на 22,8 %, на третьей строчке — Kia Rio (4 %). Также в списке оказались кроссовер Hyundai Creta, седан Hyundai Solaris и седан Volkswagen Polo.

Всего за ноябрь 2018 года АвтоВАЗ реализовал 33,6 тыс. автомобилей на российском рынке, добавляется в сообщении.

Ранее в ноябре российская марка Lada попала в топ-50 самых продаваемых в мире автомобильных брендов. Lada заняла в рейтинге 48-ю строчку, что на три позиции выше, чем в 2018 году. По данным агентства, за девять месяцев текущего года продажи машин этой марки выросли на 21% — до 286 тыс.