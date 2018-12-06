Временный автомобильный мост обрушился в Сочи из-за ливня

В Сочи из-за ливня обрушился временный автомобильный мост, возведенный как альтернатива восстанавливаемому после наводнения в октябре. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Обрушение моста через реку Чахцуцыр произошло на 4-м км автодороги Адлер – Нижняя Шиловка Адлеровского района Сочи утром 6 декабря. Из-за обильных осадков уровень воды в реке резко поднялся, что и стало причиной ЧП. Как пишет сайт kp.ru, в момент обрушения на мосту никого не было.

В целях обеспечения безопасности ГИБДД перекрыла движение в данном направлении. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок до устранения последствий обрушения. На месте работают дорожные службы и полицейские, к восстановлению моста специалисты приступят, как только спадет уровень воды в реке. Как сообщает телеканал «360», в горах продолжаются сильные дожди. Предположительно, движение планируют восстановить до утра пятницы.

Как напоминает ТАСС, в результате ливней в Краснодарском крае в октябре 2018 года были подтоплены порядка 30 населенных пунктов, было прервано транспортное сообщение из-за поврежденных автодорог и железнодорожных путей. Вода также подтопила больше 2,5 тыс. домовладений, где живут больше 7,3 тыс. человек. В результате разгула стихии пострадали около 700 человек, больше 100 из которых — дети. Также сообщалось о шести погибших и двоих пропавших без вести.