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Kia представила третье поколение кроссовера Soul

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Фото: Kia
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На мотор-шоу в Лос-Анджелесе южнокорейский автопроизводитель Kia представил третье поколение городского кроссовера Soul. Несмотря на то, что автомобиль полностью обновился, он сохранил узнаваемые черты, сообщила пресс-служба компании.

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Внешне автомобиль выглядит шире благодаря светодиодным фарам с прозрачным декоративным элементом. Большая решетка радиатора окрашивается в два цвета. Сзади появились фонари, напоминающие бумеранги, и сдвоенные выхлопные трубы, расположенные по центру.
Новинка получила 8-дюймовый проекционный дисплей, расположенный на уровне глаз водителя и обновленную аудиосистему Harman Kardon мощностью 640 Вт с 10 динамиками и сабвуфером. А еще в салоне появилась новая фоновая подсветка, которая может быть синхронизирована с ритмом музыки.

Что касается габаритов, то кроссовер стал на 56 мм длиннее, а его колесная база увеличилась на 30 мм, ширина и высота остались прежними. Габариты составляют 4197×1801×1600 мм. Дверь багажного отсека стала шире, уменьшилась погрузочная высота, увеличился объем багажника.

KIA Soul GT Line 3_1
Фото: Kia
KIA Soul GT Line 2_1
Фото: Kia
Soul_GT-Line_1
Фото: Kia
KIA Soul GT Line 4_1
Фото: Kia

Линейка KIA Soul, помимо базовых версий теперь включает спортивный дизайн-пакет GT-Line, а также внедорожную модификацию X-Line.

Новый Kia Soul для американского рынка будет предлагаться с двумя бензиновыми моторами: атмосферным, объемом 2,0 литра и 1,6-литровым турбированным мощностью 147 и 201 л.с. соответственно. Двигатель 1,6 будет доступен в сочетании с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Двухлитровый мотор работает в паре с вариатором IVT.

За безопасность нового Kia Soul отвечают система предотвращения фронтальных столкновений, в том числе, с функцией распознавания пешеходов, ассистент поддержания движения в полосе, система контроля внимания водителя, а также ассистент выезда с парковки задним ходом. Продажи новой модели начнутся в первом полугодии следующего года.

Автосалон в Лос-Анджелесе откроется для широкой публики с 30 ноября по 9 декабря. На мотор-шоу автопроизводители привезли более 60 новинок.

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