Hyundai и Kia обзаведутся российскими моторами

Большинство автомобилей Hyundai Solaris, Hyundai Creta и КIA Rio, которые выпускает петербургский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», должны будут комплектоваться моторами и коробками передач, произведенными в России. Об этом 28 ноября сообщает газета ведомости «Ведомости».

В специальном инвестиционном контракте c Hyundai, с которым ознакомились журналисты издания, речь идет о возможности локализации на территории РФ производства китайских моторов, которыми сейчас комплектуются выпускаемые на «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» модели. Если производство будет налажено, то не менее 70% автомобилей Hyundai, сходящих с конвейера петербургского завода получат агрегаты отечественной сборки.

По словам источников, документ согласован межведомственной комиссией, но еще не подписан. Представитель Hyundai отказался от комментариев до подписания специального инвестконтракта. Это произойдет не позже 25 декабря, сказал источник, знакомый с ходом обсуждения проекта.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», самой распространенной иномаркой отечественной сборки является седан Hyundai Solaris.