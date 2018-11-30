Прямой эфир

Hyundai и Kia обзаведутся российскими моторами

0
Фото: ТАСС/Ковалев Петр
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство автомобилей Hyundai Solaris, Hyundai Creta и КIA Rio, которые выпускает петербургский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», должны будут комплектоваться моторами и коробками передач, произведенными в России. Об этом 28 ноября сообщает газета ведомости «Ведомости».

В специальном инвестиционном контракте c Hyundai, с которым ознакомились журналисты издания, речь идет о возможности локализации на территории РФ производства китайских моторов, которыми сейчас комплектуются выпускаемые на «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» модели. Если производство будет налажено, то не менее 70% автомобилей Hyundai, сходящих с конвейера петербургского завода получат агрегаты отечественной сборки.

По словам источников, документ согласован межведомственной комиссией, но еще не подписан. Представитель Hyundai отказался от комментариев до подписания специального инвестконтракта. Это произойдет не позже 25 декабря, сказал источник, знакомый с ходом обсуждения проекта.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», самой распространенной иномаркой отечественной сборки является седан Hyundai Solaris.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Hyundai привезет в Россию четыре новинки в 2019 году
Как по нотам: чем подкупает и кому угрожает корейский бизнес-седан
Тест-драйв нового Hyundai Sonata

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017