От зеркального фойе до театрального квартала, от «Звездного странника» до «Атома Солнца» — планы нового руководителя «Табакерки» грандиозны и амбициозны. «Известия» побеседовали с Владимиром Машковым и выяснили подробности.

Если бы «Золотую маску» или иную театральную премию вручали за самую необычную «вешалку», с которой якобы и начинается любой театр, то приз, бесспорно, получил бы Театр Олега Табакова (ТОТ). Теперь зрители прямо с порога попадают в полное блеска зеркальное фойе. «Такого пространства нет ни в одном театре мира, и оно неповторимо», — утверждает инициатор создания этой красоты Владимир Машков.

машков В отреставрированном фойе театра-студии «Табакерка» Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Народный артист России и один из любимых учеников Табакова был назначен на должность художественного руководителя «Табакерки» несколько месяцев назад, в апреле. И вот продемонстрировал журналистам первые изменения, случившиеся под его началом в здании на Малой Сухаревской площади.

— Свой новый дом «Табакерка», долгие годы обитавшая в тесном подвале на улице Чаплыгина, получила всего два года назад, успела сыграть здесь несколько премьер. Говорят, что у вас установлено лучшее театральное оборудование в стране. Чем было вызвано закрытие на модернизацию?

— Это здание оказалось не вполне пригодно для эксплуатации, не доведено до конца. Обнаружилось много недоделок и много проблем. Но сейчас благодаря городу строительные упущения исправлены. Мы рады вернуться на сцену, о которой так долго мечтал и которую сделал Олег Павлович Табаков. Это удивительное пространство! Мы создали не только зеркальное фойе. В зале поменяли обивку кресел. Появился плетеный занавес, напоминающий холст художника, а мастера-краснодеревщики окантовали его, словно картину. Московское правительство выделило на ремонт большую сумму.

Причем наш исторический подвал тоже коснулись изменения. Он был увеличен на 70 кубометров: убрали мусор, все наслоения жизни, скопившиеся с 1913 года. Сцена и зрительный зал стали больше в глубину. Починили канализацию. Плюс укрепили фундамент. Так что спасибо мэру за возможность сделать еще один шаг вперед в преддверии грядущего Года театра. Сцена на Чистых прудах работает, а с середины декабря здесь, на Сухаревке, тоже начнутся показы спектаклей. У нас идут репетиции.

— Вероятно, это не только «Атом Солнца», отрывок из которого вы показали сейчас прессе?

— Да. Совсем скоро мы представим новый вариант спектакля «Катерина Ильвовна» Аллы Сигаловой по мотивам очерка Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Премьера этой хореографической драмы состоялась в 2017 году. Теперь в спектакль будет введена вся наша театральная школа, будут расширены массовые сцены. Это станет прекрасным уроком для ребят.

машков Сцена из спектакля «Катерина Ильвовна» по очерку Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» в постановке Аллы Сигаловой в театре Табакова Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Олег Павлович оставил после себя театральный холдинг, в который входит школа, подобной которой нет в мире. Это театральный колледж, где начинают учиться профессии совсем юные люди, в него принимают после девятого класса. Это «школа на ходу», когда студенты с самого начала начинают работать в театре и выходить к зрителям. Актер театра существует, когда он на сцене. Школу и наш театр я вижу как единое целое. Школа должна всё время нас обновлять.

— Алла Сигалова поставит у вас еще одну «Леди» в этом сезоне с костюмами Валентина Юдашкина...

— Откуда вы знаете?

— Она упомянула в одном интервью, что обсуждала с вами постановку мюзикла «Моя прекрасная леди», но добавила, что лучше промолчать о том, что может не состояться. А что еще у вас в планах?

— Планов у нас на пятилетку! Мы открыли сезон и входим в ритм большой интенсивной работы. Наш театр должен иметь очень разнообразный, яркий репертуар. Есть потрясающая задумка у Алексея Мизгирева поставить роман Джека Лондона «Звездный странник». А в марте Сергей Пускепалис должен выпустить спектакль «Русская война Пекторалиса», в основе которого лежит рассказ Лескова «Железная воля». Я мечтаю, чтобы Сергей Газаров восстановил своего «Ревизора». Ну а в январе у нас состоится премьера возобновленного спектакля «Матросская Тишина», ставшего для «Табакерки» знаковым.

— Эту пьесу Александра Галича Олег Табаков поставил в 1990 году, вам было 25 лет. Кроме вас играли звезды тогдашней «Табакерки» — Миронов, Безруков, Марин. А сейчас вы будете заняты?

— Буду, в той же роли — Абрама Шварца, и поэтому испытываю огромное волнение — я 20 лет не выходил на сцену. Но «Матросскую Тишину» я сыграл 300 раз и помню практически каждое слово и те ощущения. Мы вернемся к первой версии. Прежде всего это будут технологические изменения — спектакль же был задуман для подвала.

— А кто будет занят еще? Кто будет играть сына Шварца, Давида?

— Давайте дождемся премьеры, и вы всё увидите. Репетиции идут давно. Наш коллектив заряжен этой идеей. И должны прийти к премьере с хорошим результатом.

машков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Тогда расскажите подробнее об «Атоме Солнца», который вы сочиняете и ставите вместе с режиссером и хореографом Павлом Брюном, известным по работе в Cirque du Soleil и в шоу Селин Дион. Судя по тому, что эпиграфом этого представления стали слова Олега Табакова, постановка посвящена ему?

— Драматург Виктор Розов сказал когда-то о молодом Табакове, что он «проглотил атом солнца». Это будет большой спектакль о нашей жизни.

— О нашей — это о жизни «Табакерки» или о жизни страны, всего мира?

— Мы собираемся рассказывать о жизни человеческого духа, о разных проявлениях людей — о любви, о внимании, которое и есть любовь. И для артистов будет полезно поработать в неведомых им жанрах, потому что главное для артиста — познание самого себя. Вы правы: спектакль еще придумывается. Возникают новые персонажи. В нем появятся герои наших уже существующих спектаклей — это своего рода реверанс в сторону «Табакерки».

— Давайте вернемся в зеркальное фойе. Вы не думали, что немалая часть зрителей будет шокирована и назовет это обилие зеркал китчем или «комнатой смеха»?

— Посмотрим. Мы сделали его в первую очередь, чтобы зрителям было комфортно, удобно, интересно. Важно, чтобы перед спектаклем с человеком, который пришел с улицы, произошла творческая метаморфоза, тогда он будет готов к встрече с театром. Я хочу, чтобы они, пройдя через череду зеркальных преображений, как бы проникли внутрь кристалла таланта.

Прекрасные слова сказал Чарли Чаплин: «Я очень люблю зеркало, оно никогда не смеется, когда я плачу». Олег Павлович мечтал о таком отражении. Он любил, когда много зрителей, и благодаря зеркалам я их число увеличил в два раза. Люди могут увидеть себя с разных ракурсов и разных сторон. Табаков просил меня сделать что-то необыкновенное. Мы будем продолжать выполнять его желания, потому что они схожи с нашими. Я хочу, чтобы театр был открыт для публики уже с утра, чтобы зрители общались в театральном кафе, говорили об искусстве за чашкой кофе, чтобы проходили экскурсии... Еще среди наших идей — создание на Чистых прудах театрального квартала, который объединил бы и театр «Современник», и «Табакерку», и школу Табакова.

— Наступающий год объявлен в России Годом театра. Что вы ждете от 2019-го?

— Жду полных залов, жду зрителей, жду радости.