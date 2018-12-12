«Среди наших идей — создание театрального квартала»
От зеркального фойе до театрального квартала, от «Звездного странника» до «Атома Солнца» — планы нового руководителя «Табакерки» грандиозны и амбициозны. «Известия» побеседовали с Владимиром Машковым и выяснили подробности.
Если бы «Золотую маску» или иную театральную премию вручали за самую необычную «вешалку», с которой якобы и начинается любой театр, то приз, бесспорно, получил бы Театр Олега Табакова (ТОТ). Теперь зрители прямо с порога попадают в полное блеска зеркальное фойе. «Такого пространства нет ни в одном театре мира, и оно неповторимо», — утверждает инициатор создания этой красоты Владимир Машков.
В отреставрированном фойе театра-студии «Табакерка»
Народный артист России и один из любимых учеников Табакова был назначен на должность художественного руководителя «Табакерки» несколько месяцев назад, в апреле. И вот продемонстрировал журналистам первые изменения, случившиеся под его началом в здании на Малой Сухаревской площади.
— Свой новый дом «Табакерка», долгие годы обитавшая в тесном подвале на улице Чаплыгина, получила всего два года назад, успела сыграть здесь несколько премьер. Говорят, что у вас установлено лучшее театральное оборудование в стране. Чем было вызвано закрытие на модернизацию?
— Это здание оказалось не вполне пригодно для эксплуатации, не доведено до конца. Обнаружилось много недоделок и много проблем. Но сейчас благодаря городу строительные упущения исправлены. Мы рады вернуться на сцену, о которой так долго мечтал и которую сделал Олег Павлович Табаков. Это удивительное пространство! Мы создали не только зеркальное фойе. В зале поменяли обивку кресел. Появился плетеный занавес, напоминающий холст художника, а мастера-краснодеревщики окантовали его, словно картину. Московское правительство выделило на ремонт большую сумму.
Причем наш исторический подвал тоже коснулись изменения. Он был увеличен на 70 кубометров: убрали мусор, все наслоения жизни, скопившиеся с 1913 года. Сцена и зрительный зал стали больше в глубину. Починили канализацию. Плюс укрепили фундамент. Так что спасибо мэру за возможность сделать еще один шаг вперед в преддверии грядущего Года театра. Сцена на Чистых прудах работает, а с середины декабря здесь, на Сухаревке, тоже начнутся показы спектаклей. У нас идут репетиции.
— Вероятно, это не только «Атом Солнца», отрывок из которого вы показали сейчас прессе?
— Да. Совсем скоро мы представим новый вариант спектакля «Катерина Ильвовна» Аллы Сигаловой по мотивам очерка Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Премьера этой хореографической драмы состоялась в 2017 году. Теперь в спектакль будет введена вся наша театральная школа, будут расширены массовые сцены. Это станет прекрасным уроком для ребят.
Сцена из спектакля «Катерина Ильвовна» по очерку Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» в постановке Аллы Сигаловой в театре Табакова
Олег Павлович оставил после себя театральный холдинг, в который входит школа, подобной которой нет в мире. Это театральный колледж, где начинают учиться профессии совсем юные люди, в него принимают после девятого класса. Это «школа на ходу», когда студенты с самого начала начинают работать в театре и выходить к зрителям. Актер театра существует, когда он на сцене. Школу и наш театр я вижу как единое целое. Школа должна всё время нас обновлять.
— Алла Сигалова поставит у вас еще одну «Леди» в этом сезоне с костюмами Валентина Юдашкина...
— Откуда вы знаете?
— Она упомянула в одном интервью, что обсуждала с вами постановку мюзикла «Моя прекрасная леди», но добавила, что лучше промолчать о том, что может не состояться. А что еще у вас в планах?
— Планов у нас на пятилетку! Мы открыли сезон и входим в ритм большой интенсивной работы. Наш театр должен иметь очень разнообразный, яркий репертуар. Есть потрясающая задумка у Алексея Мизгирева поставить роман Джека Лондона «Звездный странник». А в марте Сергей Пускепалис должен выпустить спектакль «Русская война Пекторалиса», в основе которого лежит рассказ Лескова «Железная воля». Я мечтаю, чтобы Сергей Газаров восстановил своего «Ревизора». Ну а в январе у нас состоится премьера возобновленного спектакля «Матросская Тишина», ставшего для «Табакерки» знаковым.
— Эту пьесу Александра Галича Олег Табаков поставил в 1990 году, вам было 25 лет. Кроме вас играли звезды тогдашней «Табакерки» — Миронов, Безруков, Марин. А сейчас вы будете заняты?
— Буду, в той же роли — Абрама Шварца, и поэтому испытываю огромное волнение — я 20 лет не выходил на сцену. Но «Матросскую Тишину» я сыграл 300 раз и помню практически каждое слово и те ощущения. Мы вернемся к первой версии. Прежде всего это будут технологические изменения — спектакль же был задуман для подвала.
— А кто будет занят еще? Кто будет играть сына Шварца, Давида?
— Давайте дождемся премьеры, и вы всё увидите. Репетиции идут давно. Наш коллектив заряжен этой идеей. И должны прийти к премьере с хорошим результатом.
— Тогда расскажите подробнее об «Атоме Солнца», который вы сочиняете и ставите вместе с режиссером и хореографом Павлом Брюном, известным по работе в Cirque du Soleil и в шоу Селин Дион. Судя по тому, что эпиграфом этого представления стали слова Олега Табакова, постановка посвящена ему?
— Драматург Виктор Розов сказал когда-то о молодом Табакове, что он «проглотил атом солнца». Это будет большой спектакль о нашей жизни.
— О нашей — это о жизни «Табакерки» или о жизни страны, всего мира?
— Мы собираемся рассказывать о жизни человеческого духа, о разных проявлениях людей — о любви, о внимании, которое и есть любовь. И для артистов будет полезно поработать в неведомых им жанрах, потому что главное для артиста — познание самого себя. Вы правы: спектакль еще придумывается. Возникают новые персонажи. В нем появятся герои наших уже существующих спектаклей — это своего рода реверанс в сторону «Табакерки».
— Давайте вернемся в зеркальное фойе. Вы не думали, что немалая часть зрителей будет шокирована и назовет это обилие зеркал китчем или «комнатой смеха»?
— Посмотрим. Мы сделали его в первую очередь, чтобы зрителям было комфортно, удобно, интересно. Важно, чтобы перед спектаклем с человеком, который пришел с улицы, произошла творческая метаморфоза, тогда он будет готов к встрече с театром. Я хочу, чтобы они, пройдя через череду зеркальных преображений, как бы проникли внутрь кристалла таланта.
Прекрасные слова сказал Чарли Чаплин: «Я очень люблю зеркало, оно никогда не смеется, когда я плачу». Олег Павлович мечтал о таком отражении. Он любил, когда много зрителей, и благодаря зеркалам я их число увеличил в два раза. Люди могут увидеть себя с разных ракурсов и разных сторон. Табаков просил меня сделать что-то необыкновенное. Мы будем продолжать выполнять его желания, потому что они схожи с нашими. Я хочу, чтобы театр был открыт для публики уже с утра, чтобы зрители общались в театральном кафе, говорили об искусстве за чашкой кофе, чтобы проходили экскурсии... Еще среди наших идей — создание на Чистых прудах театрального квартала, который объединил бы и театр «Современник», и «Табакерку», и школу Табакова.
— Наступающий год объявлен в России Годом театра. Что вы ждете от 2019-го?
— Жду полных залов, жду зрителей, жду радости.