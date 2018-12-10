В Думе отреагировали на решение КС Молдавии временно отстранить Додона

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал в беседе с «Известиями» недемократичным решение Конституционного суда Молдавии временно отстранить от исполнения обязанностей президента страны Игоря Додона, чтобы утвердить законы, которые он не подписал.

Ранее 10 декабря сообщалось, что председатель КС Михай Поалелунжь отметил, что отстранение Додона обусловлено отказом поддержать законопроекты, одобренные парламентом. Решение КС окончательное и не подлежит обжалованию.

Речь идет о пяти законах, которые сам президент в беседе с ТАСС назвал антинародными и пообещал не идти на уступки ни по одному из них.

«Я считаю у президента Додона абсолютно правильная и выверенная позиция. Это действительно антинародные законы, которые не только ослабляют конституционные права президента Молдавии, но и имеют явный коррупционный след», — заявил депутат Чепа.

По его мнению, сложившаяся ситуация обусловлена политической борьбой в преддверии парламентских выборов в стране, которые запланированы на 24 февраля 2019 года. «Я думаю, что это борьба олигархов под руководством (лидера правящей Демократической партии и богатейшего человека страны Владимира. — Ред.) Плахотнюка и покупаемых им со всех сторон чиновников на различном уровне и действующей политической силы», — заключил парламентарий.

При этом он подчеркнул, что партия социалистов Молдавии, которая поддерживает действующего президента имеет довольно высокий рейтинг в преддверии предстоящих выборов.

В число законопроектов, из-за которых возник конфликт, вошли передача территории бывшего республиканского стадиона под строительство посольства США, празднование 9 мая Дня Европы, новый кодексе о ТВ- и радиовещании, а также два закона о карабинерах, согласно которым они будут подчиняться и президенту, и правительству.

Додон не первый год противостоит правительству во главе с Андрианом Канду. Конфликт между ними возник из-за разных взглядов на внешнюю политику Молдавии. Додон настаивает на налаживании отношений с Россией, правительство, напротив, рассчитывает на сближение с Западом.

Последний раз Додона отстраняли от занимаемой должности 24 сентября текущего года, поскольку глава государства отказался назначить двух министров, кандидатуры которых были предложены премьер-министром Канду.