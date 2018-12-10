Названы самые живучие персонажи «Игры престолов»

Австралийские медики Рейдар Листад и Бенджамин Браун из университета Маквайра выяснили, кому из персонажей фантастического сериала «Игра престолов» удавалось выживать дольше всех. Выводы ученых опубликовали на портале Injury Epidemiology.

В ходе исследования они рассмотрели вероятность выживания 330 героев сериала путем анализа особенностей их положения в обществе, происхождения и поведения. Для этого им пришлось посмотреть все семь сезонов саги и сопоставить их с открытыми данными на сайте imdb.com. В том случае, если один из персонажей погибал, они включали в описание причины его гибели и общее время «жизни» на экране, сообщает телеканал «360».

Помимо этого, в ходе исследования учитывались пол, социальный статус, профессия, религиозная принадлежность, а также схема отношений «вассал — сюзерен». В результате Листад и Браун выяснили, что чаще всего в «Игре престолов» выживали женщины, люди благородного происхождения, а также те персонажи, которые не отличались верностью своим господам. Среди ключевых персонажей, которые подходят под это описание, специалисты выделили Тириона Ланнистера.

Кроме того, чаще создатели сериала «убивают» тех, чье происхождение не слишком высоко.

К концу седьмого сезона, отмечают исследователи, более половины персонажей — 186 из 330, или 56%, — погибли. Естественной смертью умерли лишь двое из них — это Эймон из Черного замка и старая Нэн, прислуживавшая в Винтерфелле. Остальные же закончили свои дни насильственной смертью: 74% были ранены, 12% — сожжены, еще 5% — отравлены.

Как пишет RT, шансы персонажа умереть в течение первого часа после «знакомства» со зрителем ученые оценили в 14%. В среднем герои проживали 28 часов 48 минут экранного времени.

7 декабря в Сети появился трейлер последнего восьмого сезона фантастического сериала «Игра престолов», премьера которого намечена на апрель 2019 года.