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Фанаты «разгадали» тайну имен персонажей «Игры престолов»

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Фото: TASS/ZUMA
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Поклонники популярного сериала «Игра престолов» нашли связь имен персонажей с юмористической программой «Маппет-шоу», которая выходила в 70–80-х годах прошлого века.

20 ноября в США вышла последняя книга Джорджа Мартина серии «Пламя и кровь», в которой описывается правление династии Таргариенов.

Фанаты заметили, что имена героев схожи с персонажами «Маппет-шоу».

Так, например, лорда Риверрана по имени Кермит Талли сравнили с лягушонком Кермитом (самый популярный из персонажей юмористической передачи). Свинку Мисс Пигги сравнили с Серсеей Ланнистер, пишет газета Metro.

Также фанаты нашли связь между Оскаром Талли и Оскаром Ворчуном из «Улицы Сезам».

27 ноября актеры «Игры престолов» опубликовали необычное видео со съемок. Ролик появился в Instagram исполнительницы роли Серсеи Ланнистер Лины Хиди.

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