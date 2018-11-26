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ЦСКА анонсировал следующий матч в стиле «Игры престолов»

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Фото: youtube.com/PFC CSKA Moscow
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Московский футбольный клуб ЦСКА представил ролик в стиле популярного сериала «Игра престолов» перед встречей против «Виктории» из чешского города Пльзени. Видео опубликовано на официальной странице команды в социальной сети Twitter 26 ноября.

Главным героем анонса стал нападающий Федор Чалов, который готовится к предстоящим играм. Матч против «Виктории» пройдет в рамках группового этапа Лиги чемпионов 27 ноября в 20:55 мск на стадионе «Лужники».

На данный момент по результатам четырех туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице группы G. «Виктория» находится на четвертой строчке с одним очком.

23 ноября сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций ввел санкции в отношении ЦСКА из-за поведения болельщиков на матче группового этапа против итальянской «Ромы». Команда будет наказана частичным закрытием трибун на следующий домашний матч в еврокубках. 

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