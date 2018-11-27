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Актеры «Игры престолов» опубликовали необычное видео со съемок сериала

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Фото: Global Look Press/HBO
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Актеры фантастического сериала «Игра престолов» опубликовали необычное видео со съемок. Ролик появился в соцсети Instagram на странице исполнительницы роли Серсеи Ланнистер Лины Хиди.

Помимо нее в кадре появились Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) и Йохан Филип «Пила» Асбек (Эурон Грейджой). Все трое актеров культового сериала кривляются на камеру, сообщает телеканал «Звезда».

12 ноября сообщалось, что Джордж Мартин раскрыл содержание двух приквелов «Игры престолов». События книги «Огонь и кровь», которая ляжет в основу приквелов, будут разворачиваться за несколько сотен лет до показанных в сериале и описанных в основной серии книг событий.

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