Декорации из «Игры престолов» показали в Германии

Декорации сериала «Игры престолов» показали в Германии. Специальная выставка доступна всем желающим. Можно посидеть на железном троне, примерить корону Джофри. Есть возможность рассмотреть вблизи костюмы главных героев.

В Германии среди экспонатов можно было встретить и актеров сериала. Самые везучие посетители смогли узнать подробности финального сезона.