Создатели «Игры престолов» сняли эпизод с актерами из прошлых сезонов

Телеканал HBO подтвердил, что сериал «Игра престолов» получит специальный эпизод, в котором появятся актеры из прошлых сезонов. Об этом 28 ноября сообщил Entertainment Weekly.

В эпизоде снялся Шон Бин, который исполнил одну из главных ролей в первом сезоне — персонажа Неда Старка. Кроме того, в специальной серии может появиться Джейсон Момоа, сыгравший Кхала Дрого. Пока до конца неизвестно, кто еще из старых героев сериала может вернуться.

Съемки эпизода прошли в североирландском городе Белфасте еще в начале этого года под руководством американского телеведущего Конана О’Брайена. Серию не будут транслировать в эфире HBO. Она войдет в специальное издание всех сезонов «Игры престолов», которое телеканал выпустит в 2019 году после окончания сериала.

«Игра престолов» — сериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Телесериал получил высокие отзывы критиков и зрительской аудитории. Он удостоен многих престижных наград, включая «Эмми» и «Золотой глобус».

27 ноября актеры «Игры престолов» опубликовали ироничное видео со съемок. Ролик появился в соцсети Instagram на странице исполнительницы роли Серсеи Ланнистер Лины Хиди. Помимо нее, в кадре появились Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) и Йохан Филип «Пила» Асбек (Эурон Грейджой).