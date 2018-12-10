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Стали известны даты перехода на цифровое телевещание

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Стали известны даты отключения аналогового вещания. Об этом 10 декабря сообщается на сайте Министерства связи.

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Отключение связано с переходом на цифровое телевидение со следующего года. Россияне получат бесплатный набор из 20 телеканалов высокого качества.

Самой первой на цифровое вещание перешла Тверская область. Жителей региона подключили к новому формату 3 декабря. Подключение остальных регионов будет проводиться поэтапно — 11 февраля, 15 апреля и 3 июня.

В феврале на цифровое телевидение перейдут Магаданская область и Чечня, а также Пензенская, Рязанская, Тульская, Ярославская и Ульяновская области. Весной подключат Москву, Московскую область и еще 18 регионов: в частности, Амурскую область, Республику Мордовия и Ямало-Ненецкий автономный округ. Летом на цифровое ТВ перейдут остальные 57 регионов, в числе которых Санкт-Петербург, Алтайский край, Татарстан, Новосибирская область, Крым и Приморский край.

В ведомстве также отметили, что в указанные даты на экранах будет транслироваться сообщение о переходе на цифровое ТВ, спустя неделю передатчики отключат.

15 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что при подключении цифрового ТВ будет необходимо компенсировать все затраты социально незащищенным слоям населения на приобретение приставок, а также оказать техническую помощь в подключении и настройке оборудования.

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