Телеканал «Известия» появился в пакетах домашнего ТВ от МГТС

МИЦ «Известия» и МГТС договорились о включении телеканала «Известия» в пакеты домашнего телевидения МГТС. Это означает, что теперь еще более 1,5 млн зрителей получат возможность смотреть самые свежие новости на домашнем телевизоре. Совокупная потенциальная аудитория телеканала приблизилась к отметке в 70 млн.

«Конечно, мы стремимся к тому, чтобы как можно больше жителей нашей страны имели доступ к телеканалу, поэтому постоянно проводим активную работу с федеральными и региональными операторами по включению телеканала в пакеты домашнего телевидения. Очень рады, что теперь канал «Известия» доступен и абонентам МГТС», — отметил руководитель телеканала «Известия» Олег Кузин.

В свою очередь коммерческий директор МГТС Алексей Назаров отметил, что компания постоянно работает над расширением ассортимента ТВ-пакетов, чтобы предоставить клиентам максимально персонализированный контент.

«Благодаря сотрудничеству с МИЦ «Известия» наши пользователи получат круглосуточный доступ к актуальным новостям в популярном видеоформате непосредственно на экране домашнего телевизора», — отметил он.

Телеканал «Известия» — это круглосуточный информационный телеканал, вещающий на все территории России в сетях кабельных и спутниковых операторов, а также в интернете на портале iz.ru. Самые свежие новости, прямые трансляции наиболее значимых событий, 3D-инфографика, бегущая строка новостей, прогноз погоды, афиша на выходные, забавные видеоролики — всё это ежедневно и круглосуточно доступно зрителям телеканала. Кроме того, все материалы телеканала дополнены текстовыми титрами, которые позволяют смотреть телеканал без звука, а благодаря формату вещания в виде коротких видеороликов канал можно смотреть на любом устройстве.

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В состав МИЦ входит производственно-вещательный комплекс, созданный на базе новостных служб телеканалов «РЕН ТВ», Пятый канал, «78», а также интернет-портал IZ.RU, телеканал «Известия — IZ.RU» и газета «Известия». «Известия» являются современным производителем и распространителем новостного контента в любом формате для любой среды (интернет, ТВ, печать, аудио). Общая аудитория новостных интернет-ресурсов МИЦ «Известия» составляет 40 млн человек.