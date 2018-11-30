Корреспондент МИЦ «Известия» стал лауреатом конкурса Агентства стратегических инициатив

Корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Ханин стал лауреатом конкурса журналистов «Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи». Виталий Ханин вместе со съемочной группой подготовили сюжет о российской команде молодых специалистов, которые готовились выступить на соревнованиях Worldskills, заняв третье место в спецноминации WorldSkills Russia. За победу боролись журналисты из 85 субъектов РФ, на конкурс было подано более 2500 работ, из которых было отобрано только 100 лучших.

Корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Ханин: «Любой сюжет — это работа целой команды: оператор, звукооператор, продюсер, корреспондент, служба выпуска, многочисленные технические службы… И только когда все эти люди работают профессионально, путем сложения получается хороший материал. Я благодарен жюри за признание командной работы МИЦ «Известия». Для нас нет ничего важнее мнения зрителя, а многочисленные премии, которые получает наш холдинг, — показатель того, что профессиональное сообщество — самый строгий зритель — довольно нашей работой. Мы сделаем все, чтобы и дальше оставаться лучшими в своем деле».

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева: «Седьмой год подряд мы проводим конкурс среди журналистов, которые пишут о предпринимательстве, об успехах бизнеса, их проблемах, которые каждый год бок о бок с нами и нашими рабочими группами рассказывают об изменениях, происходящих в России с инвестиционным климатом, показывают новые предприятия, которые помогают расти нашей экономике и улучшают качество жизни наших людей. И всё это мы узнаем благодаря вам — журналистам. Очень рада, что с каждым годом количество заявок только увеличивается, и теперь все регионы нашей страны участвует в конкурсе. Спасибо вам большое за то, что вы делаете».

Светлана Чупшева поздравила всех участников, победителей и пожелала еще многие годы помогать улучшают жизнь в нашей стране и показывать наших героев — настоящих предпринимателей, благодаря которым мы может идти вперед.

Конкурс журналистов «Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи» проводится с 2012 года Агентством стратегических инициатив. Работы принимались по восьми номинациям: «Материал о предпринимательстве в эфире телекомпании»; «Материал о предпринимательстве в эфире радиокомпании»; «Материал о предпринимательстве или инвестиционном климате в России в печатном издании, в интернет-СМИ, на сайте информационного агентства или в блогосфере»; «Иллюстрация на тему предпринимательства или инвестиционного климата»; «Материал на тему «Кадры для промышленности»; «Материал на тему развития социального предпринимательства в России»; «Материал на тему наставничества в России»; «Материал о профессионалах и их подготовке «Кадровый вопрос» – специальная номинация Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Победители получают денежные призы. 100 тыс. рублей за первое место, 50 тыс. и 36 тыс. рублей за второе и третье места соответственно.

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В состав МИЦ входят новостные службы телеканалов РЕН ТВ, «5 канал», «78», а также интернет-портал IZ.RU, телеканал «Известия — IZ.RU» и газета «Известия». «Известия» являются современным производителем и распространителем новостного контента в любом формате для любой среды (интернет, ТВ, печать, аудио). Общая аудитория новостных интернет-ресурсов МИЦ «Известия» составляет 40 млн человек.