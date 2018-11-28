«Известия» и РЕН ТВ — в топе рейтинга самых цитируемых СМИ

Мультимедийный информационный центр «Известия» вновь признан лидером по цитируемости среди федеральных газет в октябре 2018 года. Рейтинг цитируемости издания в этом месяце вырос до 3 127,71, свидетельствуют данные компании «Медиалогия». Телеканал РЕН ТВ поднялся с третьей строчки рейтинга на вторую, увеличив цитируемость почти в 1,5 раза.

МИЦ «Известия» сохраняет позицию самого цитируемого источника информации среди федеральных газет с марта 2017 года. При этом наиболее популярной новостью портала стало сообщение о том, что Министерство транспорта РФ предлагает ввести динамические тарифы на проезд в общественном транспорте.

В рейтинге цитируемости в социальных сетях МИЦ «Известия» сохраняет шестое место, увеличив цитируемость до 193 419.

При подсчете рейтинга учитывались около 46 тыс. источников, в том числе телевидение, радио, газеты, журналы, информагентства, интернет-СМИ и блоги.

«Известия» также возглавили рейтинг «Медиалогии» среди самых цитируемых газет России за 2017 год.

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В состав МИЦ входит производственный комплекс, созданный на базе новостных служб телеканалов РЕН ТВ, Пятый канал, «78», а также интернет-портал IZ.RU, телеканал IZ.RU и газета «Известия». «Известия» являются производителем и распространителем новостного контента в любом формате для любой среды. Общая аудитория новостных онлайн-ресурсов МИЦ «Известия» составляет 40 млн человек.