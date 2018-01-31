«Известия» стали самой цитируемой газетой 2017 года

Газета «Известия» возглавила рейтинг топ-10 самых цитируемых газет России по итогам 2017 года. Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия».

Согласно данным рейтинга, индекс цитируемости «Известий» в СМИ составил 32 423,77. Вторую строчку заняла газета «Коммерсант» с индексом 29 188,63. Тройку лидеров замкнули «Ведомости» с показателем 16 697,63.

Первое место по цитируемости в 2017 году «Известия» занимали на протяжении нескольких месяцев: в марте, мае, июне, июле, октябре и ноябре.

13 марта 2017 года газета «Известия» отметила 100-летие. 29 января 2018 года был выпущен 30-тысячный номер «Известий».