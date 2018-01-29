30 000 встреч с читателем

Сегодня вышел 30-тысячный номер «Известий». Год назад мы отмечали 100-летие «Известий», и вот уже новый, очень важный для нас юбилей. За без малого 101 год разные поколения известинцев 30 тыс. раз создавали газетный номер, обсуждали, что именно поставить основным материалом, столько же раз отбирали главную фотографию к нему, и всё это время старались сделать так, чтобы каждый из читателей нашел для себя в газете что-то важное и интересное.

Когда «Известия» прошли рубеж в первые 10 тыс. номеров — это было 9 июля 1949 года, суббота (да, газета тогда выходила и по субботам) — Илья Эренбург опубликовал материал «Над газетными листами». Классик писал: «Если перелистать эти десять тысяч газетных листов, встанет короткая и безмерно длинная, лаконичная и пространная, сдержанная и патетичная, простая и сложнейшая эпопея народа». «Сейчас, когда я дописываю эти строки, в редакциях советских газет идет обычная работа: все на своих постах — журналисты, наборщики, корректоры. Завтра они расскажут стране о трудной, но благородной жизни людей — о тех, что любят, верят, умеют отдавать свое сердце и жить для других».

За это время изменилось многое — с уходом в прошлое горячего набора исчезла профессия наборщика. Сейчас газета живет в новом — цифровом — мире, и количество текстов, которые ежедневно пишут наши журналисты, в разы превышает количество тех материалов, которые попадают в бумажный выпуск. Но неизменным осталось одно — репортеры и обозреватели «Известий» делают всё, чтобы не только первыми рассказать читателям о важнейших событиях в нашей стране и в мире, но и проанализировать их, понять, как они отразятся на каждом из нас.

Но у журналистики есть еще одно важное назначение, помимо информирования и анализа. Это возможность и способность менять жизнь к лучшему. Та самая социальная ответственность. Наши публикации не раз восстанавливали справедливость — помогали выйти на свободу невинно осужденным, получить положенную от государства помощь, найти управу на мошенников. Иногда даже до публикации не доходило — хватало нескольких звонков и писем журналистов, чтобы чиновники вспомнили о своих непосредственных обязанностях. Например, в одном из регионов удалось выбить ребенку бесплатные лекарства, которые ему не выдавали. А онкобольному

в Подмосковье наш звонок помог регулярно и вовремя получать обезболивающие.

Если отбросить идеологическую шелуху, то в юбилейном 20-тысячном номере «Известий» (19 января 1982 года) написаны очень важные слова: «Известия» будут и впредь широко предоставлять свои страницы для рассказа обо всем новом и передовом. …Редакция будет добиваться подлинной действенности каждой публикации и каждого письма… борясь с фактами бесхозяйственности, чванства, бюрократизма и волокиты». Это, несмотря на смену эпох и политических режимов, осталось главным для известинцев.

У журналистов есть поговорка: «Газета живет один день». Это правда. Мало кому интересны вчерашние новости, да и о былых заслугах у журналистов говорить не принято. Работа газетчика — это образ жизни. Нельзя быть журналистом с понедельника по пятницу и с 9:00 до 18:00. Мы всегда настороже, в любой момент готовы выехать на условный «пожар». И как бы ни развивались дальше технологии — социальная суть газеты никуда не денется. И новые поколения известинцев по-прежнему будут разыскивать новости, срываться в выходной день в срочную командировку, мчаться на репортаж, встречаться с самыми интересными людьми и делиться всеми своими знаниями с вами.