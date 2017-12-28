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«Известия» стали самой цитируемой в СМИ газетой за ноябрь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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«Известия» возглавили рейтинг самых цитируемых газет в СМИ за ноябрь 2017 года. Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия».

Вторую строчку занимает «Коммерсант». Тройку лидеров замыкают «Ведомости». Среди телеканалов наиболее цитируемыми в ноябре стали RT, РЕН ТВ и «Россия 24».

Рейтинг «Медиалогии» составляется независимыми экспертами. Основой для его построения является Индекс цитируемости, величина которого определяется количеством ссылок на СМИ в других источниках.

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