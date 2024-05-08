В Москве и Дубае сравнялись объемы строительства жилых небоскребов

Москва догнала Дубай по объемам строительства жилых небоскребов. Как 8 мая рассказали «Известиям» эксперты компании «Аеон Девелопмент» и агентства недвижимости NF Dom (входит в NF Group), в обоих городах в стадии строительства и реализации находится по 6 млн кв. м недвижимости в высотных зданиях. Средняя площадь квартиры в Объединенных Арабских Эмиратах (ОЭА) на 45 кв. м больше, чем в московских башнях, а основной спрос приходится на крупноформатные однокомнатные лоты и студии.

По данным на апрель 2024 года, проектные объемы небоскребов в двух городах практически сравнялись: в активной стадии строительства в исследуемых городах находится по 5,8 млн кв. м высотного жилья. В Дубае реализуется 73 проекта, в которых запроектировано 54,2 тыс. апартаментов. На московском рынке, несмотря на сопоставимые объемы в метрах, количество проектов меньше и составляет 54 комплекса с небоскребами классов бизнес/бизнес+ и элит (делюкс и премиум). При этом количество лотов существенно больше: всего запроектировано около 93 тыс. квартир и апартаментов.

Небоскребы Дубая пользуются высоким спросом у покупателей. С начала 2023 года в рассматриваемых проектах было продано 1,8 тыс. лотов общей площадью 195 тыс. кв. м. Средний бюджет сделки составил 2,95 млн дирхамов или 75,6 млн рублей. Средняя площадь проданного лота находится на уровне 108 кв. м, что является высоким показателем. При этом максимально востребованными (53% сделок) остаются студии со средней площадью 38 кв. м и квартиры с одной спальней (73 кв. м).

В Москве также усиливается тренд на рост числа высотных жилых комплексов бизнес- и премиум-класса. Тенденция обусловлена тем, что само понимание дорогого жилья кардинально меняется. Если раньше в представлении покупателя высокобюджетная квартира должна была находиться только в клубном доме в центре города, то сейчас он готов платить за высотность.

«В бизнес-классе небоскребы уже стали достаточно распространенным явлением, тогда как в высокобюджетном сегменте такой продукт только начинает формироваться. До недавнего времени дорогие высотки были представлены исключительно апартаментами в деловом центре «Москва-Сити». Премиальные небоскребы — технически сложные сооружения, требующие больших инвестиций, и не каждый девелопер возьмется за такой проект. Но мы видим у покупателей высокий запрос на концепцию «многоуровневого города». Высотность становится синонимом полного набора инфраструктуры, расположенной в шаговой доступности. Конечно, важны и видовые характеристики, сочетание инновационной архитектуры и зеленых дворов и даже большое расстояние между зданиями сейчас в цене», — сказал управляющий партнер компании «Аеон Девелопмент» Дмитрий Старостин.

В Москве реализуется 54 проекта с высотными корпусами. Средняя площадь запроектированного лота существенно ниже, чем в Дубае: 61,7 кв. м против 106 кв. м. Средняя цена 1 . м в рассматриваемых проектах составляет 515 тыс. рублей кв. м, или 20 тыс. дирхамов, а бюджет предложения находится на уровне 33 млн рублей (1,3 млн дирхамов).

Если в Дубае максимальный спрос приходится на студии и однокомнатные лоты большого метража, то в структуре московских сделок преобладает двуспальный формат — 35% покупок, еще 28% приходится на квартиры с одной спальней, 20% — «трешки», студии — 11% и квартиры с четырьмя и более спальными — 6%.

2 мая сообщалось, что стоимость вторичного жилья в «старой» Москве по итогам апреля снизилась впервые с конца 2022 года. Как следует из данных IRN.RU, цены упали только на 0,2%, до 271 690 рублей за 1 кв. м. Но на территориях за МКАД, в Новой Москве и Подмосковье стоимость «квадрата» осталась на февральских уровнях.