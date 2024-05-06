Жилой фон: в России подскочил спрос на ипотеку для строительства частных домов

В РФ резко вырос спрос на ипотеку для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом «Известиям» рассказали в крупнейших банках. Главная причина в том, что цена квадратного метра в собственном доме значительно ниже, чем в квартире. Кроме того, спрос подтолкнуло снижение максимальной суммы кредита по льготной ипотеке до 6 млн рублей в столичных регионах: стоимость жилья в мегаполисах перестала вписываться в такой лимит. Спрос на ИЖС в ближайшие месяцы продолжит расти, ожидают эксперты.

Сколько ипотечных кредитов взяли россияне на строительство домов

В этом году россияне стали чаще брать ипотеку на покупку и строительство частных домов. В I квартале банки выдали таких кредитов на 224 млрд рублей — это на 42% больше, чем за аналогичный период 2023-го, рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

При этом только на строительство частных домов (без покупки готового жилья) за первые три месяца этого года граждане оформили ссуды на 149 млрд рублей, рассказал руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг. Сумма в три раза превысила показатель за январь–март 2023-го.

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О кратном росте спроса сообщили и в крупнейших банках. В «Сбере» за неполные четыре месяца 2024-го россияне взяли кредитов на ИЖС на сумму около 171 млрд, в то время как за январь–апрель 2023-го показатель был втрое меньше (65 млрд), рассказали в пресс-службе финансовой организации. При этом в 2022-м граждане оформили такие займы на 18 млрд.

В марте этого года доля выдач ипотек на строительство частных домов в «Сбере» достигла 23%, это стало рекордом за всю историю наблюдений, отметили в пресс-службе. Там добавили: еще в начале 2024-го она была на уровне 16%, а в 2023-м составляла менее 5%.

В ВТБ подтвердили тенденцию. За I квартал там оформили кредитов на ИЖС и покупку готовых домов на 18 млрд рублей. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщили в пресс-службе банка. При этом средний объем ссуды практически не изменился: он составляет 6 млн.

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В Абсолют Банке и Росбанке тоже зафиксировали рост спроса на ИЖС при выдаче ипотеки. Число таких сделок за неполные четыре месяца 2024-го уже составило половину от всех выдач в 2023-м, уточнила начальник управления по работе с партнерами Абсолют Банка Анастасия Капралова.

Доля оформленных кредитов на ИЖС в I квартале в денежном выражении достигла 54%, в то время как за весь прошлый год она составляла лишь 13%, добавила главный аналитик управления ипотечных продуктов «Росбанк Дом» Ирина Бабина. «Известия» направили запрос в Минстрой.

Почему россияне стали чаще брать ипотеку на частные дома

Выросший спрос на индивидуальное жилищное строительство связан с разницей в средней стоимости квадратного метра, считают в «Сбере». Там пояснили: на начало года на первичном рынке она составляла 150 тыс. рублей, на вторичном — 100 тыс., а для ИЖС — 50 тыс.

В результате дом из трех-четырех комнат сопоставим по цене с двухкомнатной квартирой, оценил генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «Флип» Евгений Шавнев. Это важный фактор особенно для семей с детьми, отметил эксперт.

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Кроме того, в сегмент ИЖС пришло несколько крупных игроков, благодаря чему условия кредитования стали более гибкими, добавила Анастасия Капралова из Абсолют Банка.

Получить заем на ИЖС можно по всем программам господдержки, рассказали в пресс-службе ЦБ. Сейчас действуют льготная ипотека на новостройки, семейная, IT, сельская, дальневосточная и арктическая, отметила Ирина Бабина из «Росбанк Дом». Ставки по ним значительно ниже рыночных и составляют от 2 до 8%.

Минфин также анонсировал проработку особых условий семейной ипотеки для малых городов с упором именно на поддержку ИЖС, писали «Известия».

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Спрос на частные дома дополнительно повысился после декабря 2023-го, когда власти сократили лимит государственной поддержки по ипотечной программе на новостройки до 6 млн рублей в столичных регионах, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. До этого в Москве и Санкт-Петербурге порог был вдвое больше. Во многих крупных городах на эту сумму невозможно купить квартиру, однако на ИЖС в области ее может хватить, пояснил эксперт.

В России в целом меняется восприятие загородного дома, отметил Евгений Шавнев. Раньше он рассматривался как дача, причем для летнего пребывания, а сейчас — как место постоянного проживания, считает эксперт.

Что выгоднее покупать: частный дом или квартиру

У популярности ИЖС есть и обратная сторона. Льготная ипотека способствует росту спроса на загородную недвижимость, что, в свою очередь, провоцирует увеличение цен на этом рынке, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Однако для многих семей, которые финансово не могут позволить себе квартиру в новостройке, свой дом всё еще остается вариантом улучшения жилищных условий, призналась она.

В ближайшие месяцы спрос на ИЖС продолжит расти, ожидает Михаил Гольдберг из ДОМ.РФ. Однако во втором полугодии произойдет некоторое охлаждение из-за готовящейся отмены льготной ипотеки на новостройки. Сегодня на нее приходится больше половины всех оформленных жилищных кредитов на строительство индивидуальных домов, пояснил он.

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Дальнейшее развитие ипотечных программ на ИЖС позволит расширить круг потенциальных покупателей, считает заместитель директора департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Марина Заботина. По ее мнению, также следует ввести механизм эскроу-счетов для строительства частных домов. Это обеспечит финансовую безопасность для заемщиков и гарантию надежности застройщика.

В то же время тормозить спрос на ИЖС будет то, что до сих пор многие не могут работать полностью удаленно, добавил Евгений Шавнев. Кроме того, людям важно понимать, что свой дом сложнее и дороже обслуживать в долгосрочной перспективе.