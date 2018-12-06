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Завышение цен на телевизионные приставки выявили в Тверской области

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В Тверской области после перехода на цифровое вещание резко выросла стоимость приставок и антенн. Завышение цен выявлено как в небольших магазинах, так и в сетевых маркетах.

Переход на цифровое телевидение состоялся 3 декабря, аналоговый сигнал отключен. Тем жителям региона, которые пользуются старыми телевизорами без встроенных адаптеров, необходимо приобрести приставку и антенну. Малоимущим гражданам власти Тверской области готовы компенсировать стоимость оборудования. Однако выяснилось, что на пике популярности техники магазины стали завышать цену на приставки. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Тверское управление Федеральной антимонопольной службы пока не проводит рейдов и не проверяет цен на оборудование. Правительство региона, в свою очередь, выразило беспокойство по поводу ценовой политики магазинов техники. Местным жителям, которые заметили завышение цен на приставки для цифрового ТВ, рекомендовано звонить по телефону (4822) 33-33-45 для получения информации о том, где можно приобрести оборудование по прежним ценам.

Ранее переход на «цифру» губернатор Игорь Руденя обсудил с президентом Владимиром Путиным. Глава региона сообщил, что подготовлена программа по выплате семьям с низким достатком компенсации за приобретение приставок для трансляции сигнала в новом формате.

— Не забыть никого, чтобы люди не остались без телевещания, — поручил президент. — Чтобы нагрузки не было излишней на людей — первое. И второе — чтобы никто не остался без вещания.

Решение о поэтапном переходе на цифровой формат телевещания правительство России приняло 15 ноября. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что переход начнется с февраля 2019 года и продлится полгода. Ранее сообщалось, что до 30% телевизоров в России не смогут принять цифровой сигнал.

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