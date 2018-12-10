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Страны ЕАЭС начали работу по отмене роуминга внутри организации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждают отмену роуминга внутри организации. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

По его словам, такая работа уже ведется, передает в понедельник, 10 декабря, «РИА Новости».  Голомолзин также добавил, что отмена роуминга внутри союза может быть регламентирована соответствующим соглашением.

6 декабря стало известно, что Евразийская экономическая комиссия изучает возможность создания платежной системы для Евразийского экономического союза. Саммит проходил в Санкт-Петербурге 6 декабря. В нем принимали участие лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Как отметил председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, центральные банки стран, входящих в состав ЕАЭС, уже ведут разработку концепции общего финансового рынка.

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