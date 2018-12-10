Страны ЕАЭС начали работу по отмене роуминга внутри организации

Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждают отмену роуминга внутри организации. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

По его словам, такая работа уже ведется, передает в понедельник, 10 декабря, «РИА Новости». Голомолзин также добавил, что отмена роуминга внутри союза может быть регламентирована соответствующим соглашением.

6 декабря стало известно, что Евразийская экономическая комиссия изучает возможность создания платежной системы для Евразийского экономического союза. Саммит проходил в Санкт-Петербурге 6 декабря. В нем принимали участие лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Как отметил председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, центральные банки стран, входящих в состав ЕАЭС, уже ведут разработку концепции общего финансового рынка.