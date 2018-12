ООН утвердила Глобальный пакт о миграции

Представители более 150 государств утвердили Глобальный пакт безопасной, упорядоченной и легальной миграции (The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration — GCM) на межправительственной конференции ООН в городе Марракеш (Марокко) в понедельник, 10 декабря.

Документ не является юридически обязывающим. Как сообщает Aljazeera, он нацелен на улучшение регулирования миграционных потоков на локальном, национальном и глобальном уровнях и направлен на снижение уязвимости мигрантов и беженцев.

«Миграция всегда была с нами. Однако в мире, в котором она является еще более неизбежной и необходимой, она должна быть безопасной и хорошо организованной», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он добавил, что национальные государства только выиграют от международной кооперации в сфере миграции.

Пакт был одобрен в июле текущего года 193 странами. Тем не менее ряд государств не поддержали документ. Соединенные Штаты вышли из обсуждения пакта еще в конце 2017 года. Кроме того, Австралия, Нидерланды, Австрия, Болгария, Венгрия, Чехия, Польша, Доминиканская Республика, Чили, Латвия, Словакия, Эстония и Италия либо отказались принимать участие в конференции, либо исключили возможность подписания соглашения.

«Это правда, что многие страны сегодня не с нами. Я могу лишь надеяться, что они увидят ценность GCM для своих собственных обществ и присоединятся к нашему рискованному предприятию», — подчеркнул генсек ООН.

В прошлом году в мире было зафиксировано около 258 млн международных мигрантов, или 3,4% населения Земли. Это на 50% больше, чем в 2000 году. Такой показатель растет в силу ряда причин, как например, экономическое неравенство, насилие и конфликты в разных регионах планеты, а также изменение климата.

Около 80% мигрантов, как правило, передвигаются без угрозы для их безопасности. Тем не менее с 2000 года свыше 60 тыс. человек погибли во время перемещений. В 2018 году число погибших или пропавших без вести мигрантов составило около 3,3 тыс.

10 декабря глава бельгийского МИД Дидье Рейндерс сообщил, что правящая коалиция в Бельгии распалась в связи с выходом из состава партии «Новый фламандский альянс» из-за разногласий по миграционному пакту ООН. Раскол в правительственной коалиции произошел в начале недели. Премьер-министр Шарль Мишель и его партия «Реформаторское движение» объявили, что Бельгия одобрит GCM. Его партнеры по коалиции — «Новый фламандский альянс» — категорически отказались поддержать подписание данного документа.

15 июля стало известно, что в ООН согласовали текст первого в истории глобального договора о миграции. Пакт ориентирован как на учет интересов государств, так и на соблюдение прав человека.