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Трамп решил назначить Хизер Науэрт новым постпредом США при ООН

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Фото: Global Look Press/Liu Jie
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Президент США Дональд Трамп решил назначить руководителя пресс-службы госдепартамента Хизер Науэрт постоянным представителем страны при ООН после ухода с этого поста Никки Хейли. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации издания, данное решение подтвердили три источника. Однако на данный момент неизвестно, на какую должность будет в последствии назначена Хейли. Других подробностей не приводится.

Никки Хейли заявила, что уходит с должности постпреда США в ООН 9 октября. Она занимала этот пост с 27 января 2017 года. Американский лидер подчеркнул, что Хейли великолепно выполняла свою работу.

В конце октября Трамп заявил, что проводит собеседования с пятью кандидатами на пост представителя страны в ООН, из которых три — женщины. По данным СМИ, новым постпредом в ООН, вероятно, станет руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт.

Трамп ранее заявил, что все хотят видеть его дочь Иванку новым постоянным представителем США при ООН.

Также глава Белого дома сообщал, что рассмотрит кандидатуру Дины Пауэлл для назначения на освободившийся пост. Она некоторое время работала в администрации Трампа первым заместителем советника президента по национальной безопасности.

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