Глава ХДС заявила о планах изменить миграционную политику Меркель

Новый председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о намерении пересмотреть миграционную политику ранее занимавшую ее пост канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«В январе я намерена провести беседу на тему миграции и безопасности с экспертами и критиками политики в отношении мигрантов и беженцев, чтобы выработать конкретные шаги для улучшения (ситуации по этому вопросу. — Ред.)», — заявила в интервью газете Bild am Sonntag в воскресенье, 9 декабря.

Крамп-Карренбауэр отметила, что результаты этой встречи станут частью предвыборной кампании ФРГ на предстоящих выборах в Европарламент.

7 декабря немецкий политик Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана новым председателем партии ХДС. Голосование состоялось на съезде политической организации в пятницу в Гамбурге.

Также 7 декабря сообщалось, что уходящей с поста председателя Меркель на прощание подарили дирижерскую палочку. На съезде в Гамбурге канцлер ФРГ поблагодарила однопартийцев за «честь и радость» возглавлять партию в течение почти 19 лет.