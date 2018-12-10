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Правоохранительные органы проверяют институт Склифосовского из-за угрозы «минирования»

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Правоохранительные органы проверяют помещения НИИ имени Склифосовского в Москве. Причиной стал анонимный звонок о минировании здании. Об этом 10 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собеседника в экстренных службах города.

«Анонимный звонок был на номер «02», звонивший уже вычислен», — рассказал он. В экстренных службах также отметили, что «телефонный террорист» мог быть одним из пациентов медицинского учреждения.

В конце ноября с территории 14 московских торговых центров эвакуировали людей из-за поступивших анонимных сообщений об угрозе взрыва. Среди «заминированных» торговых центров оказались «Атриум», «Европейский», «Цветной», «Горбушкин двор» и другие.

Волна телефонного терроризма началась в России в сентябре 2017 года. Неизвестные сообщали о минировании торговых центров, культурных объектов и государственных учреждений. За год было эвакуировано около 3 млн человек.

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