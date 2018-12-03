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В Москве эвакуировали офисный центр из-за колбы с опасным веществом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Офисный центр «Парк Победы» на западе Москвы эвакуировали после обнаружения подозрительной посылки, в которой находилась колба с якобы биологически опасным веществом. Об этом 3 декабря сообщили в столичных экстренных службах.

Здание центра расположено по адресу: улица Василисы Кожиной, дом 1. Из него вывели более 250 человек.

«Обнаружена посылка, в которой находилась колба с надписью «Биологически опасное вещество, не вскрывать», — цитирует его «РИА Новости».

На место направлена передвижная лаборатория для взятия экспресс-проб. Обстоятельства произошедшего выясняются.

28 ноября звонки о «минировании» поступили в 12 московских торговых центров. Позже стало известно, что анонимные сообщения поступали с украинского номера.

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